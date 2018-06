MADRID — This dog giving CPR to a “victim” is a viral hit.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) June 22, 2018

The Madrid Police posted it on Twitter. The translation of what they wrote is:

“Heroic” performance of our # Compañerosde4Patas Poncho, who did not hesitate a moment in “saving the life” of the agent, practicing the #RCP in a masterful way.

The dog is the only being in the world that will love you more than you love yourself- John Billings

#Adopta